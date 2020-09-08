В Краснодаре анонсирован бесплатный бизнес-форум для женщин

Форум «В деле» состоится 10 сентября в инновационном центре на ул. Северной, 405

Форум планирует принять около 100 участниц. Его работа будет вестись с 12 до 18 часов. За это время с мастер-классами выступят пять спикеров. Основатель SMM-агентства GUS-media Мария Кузнецова расскажет о монетизации личного бренда в Instagram. Основатель doodah.studio Никита Сычев поговорит о графическом дизайне в свете создания бренда. Владелец центра бухгалтерских и юридических услуг ABAT GROUP Янина Рогозинская посоветует, как выбрать систему налогообложения. Блогер и чемпион IFBB Виктория Цатурян выступит с темой «Личный бренд — от 0 до 1000000». Основатель центра бьюти-образования Kurash Club Катя Кураш подскажет, как выглядеть успешно с помощью макияжа.

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Помимо мастер-классов в рамках форума состоится открытие фотовыставки «Такие мамы». Ее создатели уверены, что она «демонстрирует безграничные возможности реализации женщин в бизнесе и материнстве, а также позитивные примеры мотивирующих начинающих предпринимателей всей страны». «На мероприятии тебя ждут интересные бизнес-кейсы и фирменные подарки. Насладишься приятным общением и отдыхом от ежедневной суеты! Форум проходит в легкой, дружеской атмосфере. Каждая из участниц получит именной сертификат! Позволь себе стать той, кем ты хочешь быть!», — написано в приглашении на сайте форума.