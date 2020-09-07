Жителей Кубани предупредили о смерчах и ливнях со шквалистым ветром

Краснодарский край

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В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде на 7 сентября

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, ночью и днем 7 сентября в регионе (за исключением Сочи) пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до шквала в 20-22 м/с.

Кроме того, на участке от Анапы до сочинского поселка Магри возможно формирование смерчей над Черным морем.

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Непогода может привести к подтоплениям и вызвать резкий подъем уровня воды в реках, оползни, размыв берегов, а также прорыв дамб, эстакад, опор мостов и ЛЭП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

Напомним, 5 и 6 сентября на Черноморском побережье Кубани прошли ливни, которые вызвали подтопления в Анапе и Новороссийске. До этого специалисты установили, что из-за засухи, которая установилась в регионе с июля, Краснодарское водохранилище обмелело до уровня ниже «мертвого».

Наводнения Погода Черное море Штормовые предупреждения

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