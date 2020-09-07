Жителей Кубани предупредили о смерчах и ливнях со шквалистым ветром

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде на 7 сентября

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, ночью и днем 7 сентября в регионе (за исключением Сочи) пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до шквала в 20-22 м/с. Кроме того, на участке от Анапы до сочинского поселка Магри возможно формирование смерчей над Черным морем.