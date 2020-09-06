Жители центра Краснодара из-за аварии остались без света

«Специалисты работают над обнаружением причины отключения. Обычно ликвидация аварии занимает два-три часа, но все зависит от сложности повреждения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «НЭСК-электросети».

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