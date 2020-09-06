Жители центра Краснодара из-за аварии остались без света

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 6 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии

Из-за аварии оказались обесточены дома на улицах Головатого и Леваневского, без света остались 1,7 тыс. горожан.

«Специалисты работают над обнаружением причины отключения. Обычно ликвидация аварии занимает два-три часа, но все зависит от сложности повреждения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «НЭСК-электросети».

Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии «НЭСК-электросети» — 8-800-234-83-73.

Аварии Краснодар Энергетика

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