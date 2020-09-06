Жители центра Краснодара из-за аварии остались без света
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре днем 6 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии
Из-за аварии оказались обесточены дома на улицах Головатого и Леваневского, без света остались 1,7 тыс. горожан.
«Специалисты работают над обнаружением причины отключения. Обычно ликвидация аварии занимает два-три часа, но все зависит от сложности повреждения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «НЭСК-электросети».
Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии «НЭСК-электросети» — 8-800-234-83-73.