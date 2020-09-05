Роспотребнадзор разрешил провести в Сочи ежегодный фестиваль джаза Игоря Бутмана

Мероприятие состоится на курорте с 24 по 26 сентября в формате опен-эйра на улице Навагинской и площади Флага. Вечерние концерты пройдут в зале «Фестивальный», расположенном на городской набережной. Уже известна программа фестиваля. Так, 25 сентября с оркестром Бутмана на сцену «Фестивального» выйдут Лариса Долина и Валерий Сюткин. Там же 26 сентября состоятся концерты певицы Fantine и Сергея Мазаева. На площади Флага 24 и 25 сентября пройдут бесплатные концерты джазовых коллективов из Москвы, Челяинская, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

4 сентября в администрации Сочи прошло заседание оргкомитета фестиваля. В настоящее время идут согласования с региональным ведомством.

«Мы рады, что праздник джаза возвращается в Сочи. Фестиваль состоится с учетом все требований эпидемиологической безопасности. Мы уверены, несмотря на необходимые ограничительные мероприятия, жители и гости курорта получат положительные эмоции, а джазовый фестиваль станет важным культурным событием бархатного сезона», — отметила на заседании вице-мэр Полина Деняк.