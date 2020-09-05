В Крымском и Каневском районах умерли два пациента с коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 5 сентября сообщил о том, что новыми жертвами коронавируса стали жительницы Крымского и Каневского районов

Напомним, по официальным данным, за последние сутки на Кубани зафиксировали 90 новых случая COVID-19 и два летальных исхода. Позже в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пациенты с коронавирусом скончались в Крымском и Каневском районах.

В больницу Крымского района госпитализировали местную 70-летнюю жительницу с жалобами на слабость, одышку и высокую температуру. У пенсионерки выявили коронавирусную инфекцию и двустороннюю очагово-сливную пневмонию, спасти женщину не удалось. По информации оперштаба, она также страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.