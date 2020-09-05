Полиция установила, кто устроил крупный пожар в Краснодаре на Гидрострое

Краснодарский край

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Сотрудниками краснодарской полиции установлен виновник крупного пожара в поле в микрорайоне Гидростроителей

Им оказался 31-летний житель Армении. Мужчина арендует квартиру в доме, расположенном рядом с полем. Во время празднования дня рождения ребенка 4 сентября, он запустил салют, из-за чего произошло возгорание растительности. 

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщалось ранее, о возгорании поля на площади 100 кв. метров в микрорайоне Гидростроителей писали краснодарские паблики

Краснодар Пожары Полиция

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