В Краснодаре потушили крупный пожар в поле, который начался из-за фейерверка

О возгорании сообщили краснодарские паблики. По словам очевидцев, возле дома на Невкипелого 24/2 компания людей отмечала праздник и устроила фейерверк. Из-за этого загорелось поле на площади 100 кв. метров.

Как писали Юга.ру, ГУ МЧС России по Краснодарскому получили сообщение об этом в 20:28. На месте работали три отделения. Также туда направили сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кубани для установления причин и всех обстоятельств пожара. В 21:08 пожар удалось локализовать на площади 150 кв. метров.