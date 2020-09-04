В Сочи прогнозируют ливни, сели и смерчи

В Сочи 6 и 7 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с

Из-за обильных дождей уровень воды на реках курорта может достичь критических отметок, возможен сход селевых потоков. Напомним, что среди особо опасных с этой точки зрения сочинские реки Мзымта, Западный Дагомыс, Кепша, Хорота, Псезуапсе, Шахе и Аше.

Всего на курорте находятся более 130 водных объектов. В связи с климатическими и природными особенностями в зоне потенциального подтопления могут оказаться порядка 1,6 тыс. жилых домов и 27 социальных объектов. Кроме того, до 7 сентября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендовали принять все меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Как писали Юга.ру, глава Гидрометцентра предрек на Кубани «невыносимую жару». Но в выходные 39 °C сменятся прохладой. С 4 по 6 сентября в Краснодарском крае пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 20-22 м/с. А на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.