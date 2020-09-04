Глава Гидрометцентра предрек на Кубани «невыносимую жару». Но в выходные 39 °C сменятся прохладой

МЧС 4 сентября выпустило экстренное предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае

4 сентября ТАСС написал, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о «невыносимой жаре» на юге России, а температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы на 2‑6 °C. По словам синоптика, в Краснодарском крае и Адыгее ожидается до 39 °C, а в Сочи — до 37 °C. Такие высокие температуры вызваны режимом антициклона, который установился на европейской части России, уточнил RT.

Читайте также: Уровень Краснодарского водохранилища упал ниже критических отметок

Днем 4 сентября ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение по сильной жаре. По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, с 14:00 до 17:00 на Кубани температура воздуха будет держаться на отметке 39 °C, а на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри столбики термометров поднимутся до 37 °C. В связи с высокими температурами в крае есть вероятность возникновения ЧС, увеличения числа пожаров в населенных пунктах и лесах, а также на полях и сельхозугодьях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю попросили жителей и гостей региона не пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, избегать воздействия высоких температур и носить подходящую одежду. При тепловом поражении необходимо уйти в тень, на ветер, принять душ и выпить много воды. В случае возникновения ЧС следует звонить по номерам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

Читайте также: Жара на Кубани продержится до выходных и сменится дождями