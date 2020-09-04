В Краснодаре подземный переход на Старокубанском кольце планируют отремонтировать к середине сентября

Краснодарский край

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Власти Краснодара 3 сентября рассказали о ходе ремонта подземного перехода на Старокубанском кольце

Напомним, в конце мая в краевой столице начали ремонтировать систему переходов под Старокубанским кольцом. Там уберут все ларьки, сделают новые покрытия и откроют еще четыре входа, которые до этого были недоступны для жителей. В августе из-за ремонта ограничили доступ пешеходов к подземному переходу с трех сторон. Планировалось, что работы завершат к 25 августа.

В пресс-службе администрации Краснодара 3 сентября рассказали, что во время ремонта выяснилось, что переход находится в худшем состоянии, чем предполагалось ранее. Там потребовалось сделать дополнительную гидроизоляцию, а на несущих конструкциях под пандусом вместо бетона были полости. Кроме того, специалистам пришлось заново заливать лестничные сходы. Из-за этого работы продлятся дольше, чем изначально планировали.

Рабочие уже завершают укладку плитки на лестничных сходах, приводят в порядок стены, пол и потолки. Полностью открыть переход хотят 15 сентября. Для пешеходов уже открыли пять лестничных сходов по всем сторонам.

Благоустройство Краснодар

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