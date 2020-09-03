На Филиппинах задержали судно, на котором находятся семь кубанских моряков

Судно Bourbon под флагом Либерии задержали в порту на Филиппинах из-за технических неисправностей: двигатель и дизель-генераторы не работают. На борту находятся семь моряков из Краснодарского края и восемь — с Дальнего Востока. При этом на судне нет энерго — и водоснабжения. Капитан пытается сохранить провизию и подключиться к береговому питанию.

Портовые власти Филиппин заявили, что не выпустят судно, пока оно неисправно. Инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала, что судовладелец заявил о невозможности финансирования, так как он выплатил предыдущему экипажу долг по зарплате. По ее словам, инспектор на Филиппинах пытается связаться с руководством частного терминала порта, чтобы обеспечить благотворительную помощь морякам.

Мать одного из новороссийских моряков рассказала, что сын ничего не знал о проблемах судна, пока не попал на борт. Зарплату ему не платят с первого месяца работы, а на судне не было никакого ремонта, сообщил ТАСС.