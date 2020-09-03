На Кубани на турецком корабле нашли 15-летнего парня из Африки, который искал лучшей жизни

В порту Кавказ пограничники в сентябре нашли 15-летнего гражданина Ганы, у которого не было документов

Пограничники ФСБ в пункте пропуска «Кавказ» на балкере под флагом Турции выявили несовершеннолетнего гражданина Ганы, у которого не было разрешающих документов для пересечения границы России.

Молодой человек объяснил, что проник на борт судна в одном из портов, чтобы найти лучшие условия для жизни, рассказали 3 сентября в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. Парня не пропустили через границу, а на время нахождения судна в порту ему обеспечили дополнительную охрану.