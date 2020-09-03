На Кубани на турецком корабле нашли 15-летнего парня из Африки, который искал лучшей жизни

Краснодарский край

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В порту Кавказ пограничники в сентябре нашли 15-летнего гражданина Ганы, у которого не было документов

Пограничники ФСБ в пункте пропуска «Кавказ» на балкере под флагом Турции выявили несовершеннолетнего гражданина Ганы, у которого не было разрешающих документов для пересечения границы России.

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Молодой человек объяснил, что проник на борт судна в одном из портов, чтобы найти лучшие условия для жизни, рассказали 3 сентября в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. Парня не пропустили через границу, а на время нахождения судна в порту ему обеспечили дополнительную охрану.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Новороссийске пограничники совместно с полицейскими задержали двух иностранцев, которые дрейфовали на плоту в Цемесской бухте.

Международные отношения Пограничники Судоходство Тамань Темрюкский район Черное море

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На Кубани на турецком корабле нашли 15-летнего парня из Африки, который искал лучшей жизни

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