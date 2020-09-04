«Роснефть-класс» в Славянске-на-Кубани набрал 25 десятиклассников

В «Роснефть-классы» попадают успешные ученики 10 и 11 классов, решившие в дальнейшем связать свою судьбу с компанией «Роснефть».

Уже 15 лет ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и педагоги школы успешно реализуют проект «Роснефть-классы». Это первая ступень корпоративной программы непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие».

Для формирования нового профильного класса оценивали образовательные достижения учащихся по математике, физике, химии. Также проводилось индивидуальное собеседование для определения мотивации кандидатов к получению профессии, востребованной в компании. В этом году в 10-й класс было зачислено 25 учеников.

В течение учебного года ученики примут участие в профориентационных мероприятиях, углубленной подготовке по основным предметам и специальном тестировании. Все это поможет сделать верный шаг в пользу выбора желаемой специальности и, как следствие, востребованной профессии нефтяника.