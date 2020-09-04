«Роснефть-класс» в Славянске-на-Кубани набрал 25 десятиклассников
В День знаний «Роснефть-классы» лицея № 1 Славянска-на-Кубани приняли новых учеников
Уже 15 лет ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и педагоги школы успешно реализуют проект «Роснефть-классы». Это первая ступень корпоративной программы непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие».
В «Роснефть-классы» попадают успешные ученики 10 и 11 классов, решившие в дальнейшем связать свою судьбу с компанией «Роснефть».
Линейка в краснодарской школе, которая набрала 32 первых класса:
Для формирования нового профильного класса оценивали образовательные достижения учащихся по математике, физике, химии. Также проводилось индивидуальное собеседование для определения мотивации кандидатов к получению профессии, востребованной в компании. В этом году в 10-й класс было зачислено 25 учеников.
В течение учебного года ученики примут участие в профориентационных мероприятиях, углубленной подготовке по основным предметам и специальном тестировании. Все это поможет сделать верный шаг в пользу выбора желаемой специальности и, как следствие, востребованной профессии нефтяника.
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«Мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, которые с помощью современных технологий смогут внести существенный вклад в работу предприятия. Результат реализации программы очевиден — зачастую этим ребятам требуется меньше времени на адаптацию на производстве и они успешнее продвигаются по карьерной лестнице», — отметила заместитель гендиректора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Татьяна Малеева.
На сегодняшний день в 56 городах и поселках РФ действуют 117 «Роснефть-классов» в 62 школах. В них 2 тыс. 762 учащихся.