Краснодарская бальнеолечебница предложила бесплатные процедуры для детей
Бальнеолечебница напомнила о том, что детям Краснодарского края 4-17 лет доступно бесплатное оздоровление
Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами по путевке-курсовке может каждый ребенок в возрасте от 4 до 17 лет с пропиской в Краснодаре или Краснодарском крае. Услуги предоставляются в рамках краевой программы «Дети Кубани», в ней Краснодарская бальнеолечебница участвует с 2011 года. По ней ежегодно проходят оздоровление 11,5 тыс. детей.
Как правильно гуглить информацию о здоровье:
Оздоровление ведется по следующим направлениям:
- аллергия и заболевания верхних дыхательных путей,
- болезни нервной системы,
- кожные заболевания,
- патология желудочно-кишечного тракта,
- заболевания опорно-двигательного аппарата (плоскостопие и осанка),
- реабилитация ДЦП,
- общее укрепление иммунитета.
«Сейчас особенно важно уделить внимание иммунитету, состоянию нервной системы, обострившимся аллергиям и другим хроническим болезням. Уже более 10 лет наш центр участвует в программах бесплатного детского оздоровления — это неотъемлемая часть нашей работы. Во время пандемии мы предприняли все необходимые меры для безопасности процедур. Мы выполняем все требования Роспотребнадзора, поэтому родители могут быть спокойны», — прокомментировала гендиректор и главврач КБЛ Светлана Анисимова.
Посткарантинный тест:
Чтобы получить путевку, надо предоставить в любой МФЦ:
- свидетельство о рождении (если ребенок младше 14 лет) или паспорт (если ребенку уже есть 14 лет);
- справку из поликлиники по форме Ф 070-У;
- паспорт одного из родителей/ опекунов.
Каждому ребенку врачи подбирают индивидуальную программу оздоровления и лечения, которая включает процедуры на минеральной воде из собственных скважин, грязелечение, физиотерапию, лечебный массаж, гидрореабилитацию в бассейне, иглорефлексотерапию и т.п.
Программа детского оздоровления особенно актуальна в период обострения сезонных заболеваний. Ребенок может пройти комплекс процедур, не уезжая из города и не прерывая обучение.
Узнать подробнее о получении путевок на бесплатное детское оздоровление можно в Краснодарской бальнеолечебнице по телефону 88612019201. Адрес: Краснодар, ул. Герцена, 267.