Бальнеолечебница напомнила о том, что детям Краснодарского края 4-17 лет доступно бесплатное оздоровление

Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами по путевке-курсовке может каждый ребенок в возрасте от 4 до 17 лет с пропиской в Краснодаре или Краснодарском крае. Услуги предоставляются в рамках краевой программы «Дети Кубани», в ней Краснодарская бальнеолечебница участвует с 2011 года. По ней ежегодно проходят оздоровление 11,5 тыс. детей.

Как правильно гуглить информацию о здоровье:

«Сейчас особенно важно уделить внимание иммунитету, состоянию нервной системы, обострившимся аллергиям и другим хроническим болезням. Уже более 10 лет наш центр участвует в программах бесплатного детского оздоровления — это неотъемлемая часть нашей работы. Во время пандемии мы предприняли все необходимые меры для безопасности процедур. Мы выполняем все требования Роспотребнадзора, поэтому родители могут быть спокойны», — прокомментировала гендиректор и главврач КБЛ Светлана Анисимова.

Чтобы получить путевку, надо предоставить в любой МФЦ:

свидетельство о рождении (если ребенок младше 14 лет) или паспорт (если ребенку уже есть 14 лет);

справку из поликлиники по форме Ф 070-У;

паспорт одного из родителей/ опекунов.

Каждому ребенку врачи подбирают индивидуальную программу оздоровления и лечения, которая включает процедуры на минеральной воде из собственных скважин, грязелечение, физиотерапию, лечебный массаж, гидрореабилитацию в бассейне, иглорефлексотерапию и т.п.

Программа детского оздоровления особенно актуальна в период обострения сезонных заболеваний. Ребенок может пройти комплекс процедур, не уезжая из города и не прерывая обучение.

Узнать подробнее о получении путевок на бесплатное детское оздоровление можно в Краснодарской бальнеолечебнице по телефону 88612019201. Адрес: Краснодар, ул. Герцена, 267.