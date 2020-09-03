Курорт «Роза Хутор» анонсировал фестиваль бега Rosa Run

Любителям высокогорных трейлов предстоит испытать силы в четырех разных по формату и сложности забегах. 15 октября фестиваль откроет популярный старт Rosa Peak — его участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,5 км и подняться на высоту 2320 метров над уровнем моря. 16 октября пройдет Rosa Quest — командный тимбилдинг на скорость (10 км). На 17 октября намечен Rosa Carnival — костюмированный забег на 2 км в образах супергероев. Его участникам нужно будет не только придумать оригинальный костюм, но и вжиться в образ. Обладатели лучших нарядов получат ценные призы. 18 октября можно пробежать две дистанции по настоящим горнолыжным трассам — Rosa Green Trail (8 км) и Rosa Red Trail (26 км).

Фестиваль бега Rosa Run вновь пройдет на «Роза Хутор» в традиционном формате. Его участников ожидает насыщенная четырехдневная программа из спортивных и развлекательных мероприятий.

На Rosa Run интересно приезжать всей семьей или в компании друзей. Для групп поддержки участников также организуются разнообразные мероприятия: захватывающие конкурсы, квесты, тематические вечеринки.

«Мы рады вновь принять Rosa Run на наших склонах, который за прошедшие годы превратился из чисто спортивного события в самый известный в России фестиваль бега с очень активной программой. Здесь никому не приходится скучать, благодаря такому подходу число поклонников этого праздника ежегодно растет», — отметили в пресс-службе курорта.

Участников пятого юбилейного Rosa Run ждут коллекционные медали, которые собираются в единое слово R-O-S-A.

Зарегистрироваться для участия в фестивале бега можно на его сайте.