Минздрав рассказал, сколько врачей на Кубани лечит больных COVID-19

Краснодарский край

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Минздрав Кубани в сентябре рассказал порталу Юга.ру, сколько врачей работают с коронавирусной инфекцией

В ответе на запрос портала Юга.ру министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что с пациентами с коронавирусом работают 4 тыс. 462 медика (врачи, средний и младший персонал).

По данным ведомства, для лечения коронавируса врачей обеспечили очками, одноразовыми перчатками, респираторами, противочумными костюмами, бахилами и другими средствами индивидуальной защиты.

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Ранее ведомство рассказало редакции, что в регионе с больными с подозрением на COVID-19 работают 100 бригад скорой помощи и 400 медиков. При этом врачи скорой не берут анализ на коронавирус.

Кроме того, порталу Юга.ру стало известно, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19. Накануне минздрав Кубани ответил на вопросы редакции о том, как в регионе лечат детей с подтвержденным коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ

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