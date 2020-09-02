Жара на Кубани продержится до выходных и сменится дождями. Но с засухой они не справятся

Юга.ру писали, что, по прогнозам синоптиков, в последний день лета и первые дни осени на Кубани установится жара , МЧС объявило экстренное предупреждение по высоким температурам — до 39 °С. При этом из-за засушливого лета в регионе упал уровень воды в реках, критическая ситуация сложилась и на Краснодарском водохранилище.

Портал Юга.ру 2 сентября связался с руководителем территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александром Колесником, чтобы узнать, какой погоды ожидать жителям Краснодарского края в сентябре.

По словам Колесника, жаркая погода и предупреждение по высоким температурам продержатся на Кубани до пятницы, 4 сентября. В этот период столбики термометров днем будут подниматься до отметок 35-37 °С и выше, ночью в целом по краю воздух остынет до 24-26 °С. Синоптик подчеркнул, что в эти дни на Кубани также ожидается повышенное атмосферное давление, а порывы ветра не превысят 4-9 м/с.

Ситуация изменится в первые выходные осени: давление понизится, выпадут осадки. В некоторых районах возможны сильные дожди и грозы, град, подтопление полей. Порывы ветра достигнут 17-20 м/с. Температура воздуха днем в целом по краю не превысит 24-26 °С, а в ночные часы похолодает до 19-21 °С, сообщил Колесник.

При этом, по прогнозу синоптика, после осадков уровень воды в реках не поднимется, так как сейчас в водоемах «глубокая межень» [критически низкий уровень воды — Юга.ру]. Кроме того, дождливые выходные не исправят ситуацию с засухой в Краснодарском водохранилище.

«Год достаточно засушливый, коренным образом осадки на выходных ситуацию не исправят. Нужны систематические дожди. У нас, как правило, каждый год глубокая межень, а стабилизация — в октябре, когда приходят по-настоящему осенние дожди», — рассказал Колесник.