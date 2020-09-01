В Краснодаре в день приезда Мишустина и школьных линеек зафиксировали ряд крупных пробок

В Краснодаре 1 сентября зафиксировали несколько крупных пробок, большинство из которых — в первой половине дня

В 13:33 на Восточном обходе зафиксировали рекордную по длине пробку за всю неделю: 7,5 км. Всего же эта улица обновляла рекорд трижды за сутки.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром наиболее загруженными дорогами стали Ближний Западный обход к Калинина (7 баллов), улица Российская в центр (6 баллов), улица Северная к Тургенева (6 баллов).

В обед плотное движение наблюдалось на Южном обходе к Тургеневскому шоссе — 6 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В то же время улица Сормовская в сторону центра стояла в 9-балльных пробках, что на 6 выше обычного.

К 16:00 крупный затор образовался на улице Ставропольской к Мачуги — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В 10-балльной пробке в то же время стояли улицы Уральская и Сормовская из центра.