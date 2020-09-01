В Краснодаре в день приезда Мишустина и школьных линеек зафиксировали ряд крупных пробок
В Краснодаре 1 сентября зафиксировали несколько крупных пробок, большинство из которых — в первой половине дня
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром наиболее загруженными дорогами стали Ближний Западный обход к Калинина (7 баллов), улица Российская в центр (6 баллов), улица Северная к Тургенева (6 баллов).
В 13:33 на Восточном обходе зафиксировали рекордную по длине пробку за всю неделю: 7,5 км. Всего же эта улица обновляла рекорд трижды за сутки.
В обед плотное движение наблюдалось на Южном обходе к Тургеневскому шоссе — 6 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В то же время улица Сормовская в сторону центра стояла в 9-балльных пробках, что на 6 выше обычного.
К 16:00 крупный затор образовался на улице Ставропольской к Мачуги — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В 10-балльной пробке в то же время стояли улицы Уральская и Сормовская из центра.
К 18:30 плотное движение образовалось на улице Красных Партизан из центра — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Таким образом, вечером самыми загруженными стали улицы Красных Партизан, Сормовская и Уральская.
Крупнейшими пробками сегодня были:
- 16:16 Восточный обход от улицы Адыгейской до Богатырской протяженностью 9,1 км. Пробка продержалась 40 минут.
- 12:48 Восточный обход от улицы Восточной до Уральской длиной 8 км. Пробка продержалась 40 минут.
- 19:12 Южный Обход от сервисного центра до поселка Прикубанский протяженностью 6,5 км. Пробка продержалась 1 час.
- 13:48 трасса Краснодар — Кропоткин от БПРМ до улицы Джубгинской протяженностью 5,2 км. Пробка продержалась 2 часа.
- 08:35 улица Российская от Петра Метальникова до Весенней длиной 4,9 км. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
Напомним, 1 сентября Краснодар посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, которого сопровождали министр финансов Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр связи Максут Шадаев. Они поздравили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с 50-летним юбилеем, а также посетили Кубанский государственный университет, которому исполнилось 100 лет.