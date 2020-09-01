Опрос: Краснодарцы готовы накопить на высшее образование около 350 тыс. рублей

Аналитики дочерней компании Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» выяснили, что 37% жителей Краснодара, намеренных платить за свое высшее образование и образование своих детей, собираются делать это за счет накоплений. В среднем жители столицы Кубани готовы накопить на эти цели 346,6 тыс. рублей.

Чаще всего копить деньги на образование — из числа готовых платить за него — склонны респонденты в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования, а также люди с доходами выше среднего. Исследование показало, что жители Краснодара, готовые платить за образование, согласны тратить на него в среднем 90,6 тыс. рублей в год.

Также аналитики выяснили, что 80% участников опроса выразили уверенность, что образование — это залог жизненного успеха. Примерно три четверти россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше, а 84% считают, что оно позволяет быстрее делать карьеру. Подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, либо образование в сфере экономики, финансов и управления.

«Родителям, которые принимают решение сформировать накопления на образование ребенка, важно начинать откладывать деньги как можно раньше. В этом случае семья не будет ограничена во времени, что позволит делать небольшие, но регулярные взносы без ущерба для качества жизни. Решить задачу формирования детского капитала помогут программы накопительного страхования, взносы по которым могут начинаться от 2 тыс. рублей», — рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.