В Краснодаре задержали мужчину, объявленного в розыск по подозрению в убийстве пропавшей женщины

Следком Кубани 1 сентября сообщил, что в Краснодаре задержали мужчину и обвинили его в убийстве бывшей жены

Напомним, 28 июля родственники 56-летней жительницы краевого центра обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. 10 августа стало известно, что к исчезновению может быть причастен 61-летний местный житель, который скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск.

1 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что 27 августа был задержан бывший муж исчезнувшей. По версии следствия, бывшие супруги жили в доме в садовом товариществе «Кубаночка». В двадцатых числах июля они поссорились и мужчина не менее одного раза ударил по голове экс-супругу неким предметом. От удара женщина умерла. После этого злоумышленник спрятал ее тело во дворе дома и скрылся.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти женщины.