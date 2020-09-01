В Тбилисском районе открыли школу после капремонта. В ней 272 ученика

Краснодарский край

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1 сентября в станице Ловлинской Тбилисского района состоялось открытие школы № 15 после капитального ремонта

Работы были проведены по краевой программе «Развитие образования» на условиях софинансирования краевого и районного бюджетов. На капремонт было потрачено 26,5 млн рублей. В здании обновили фасад, отремонтировали полы, коридоры и кабинеты. Пищеблок оснастили новым современным оборудованием.

Во время церемонии открытия артисты ТЮЗа воплотились в исторических персонажей, чтобы рассказать ученикам об отечественной истории. Они играли таких персонажей, как Петр I, Екатерина Великая и Александр Пушкин. В праздничной линейке поучаствовал и глава Тбилисского района Евгений Ильин.

«Сегодняшний праздник особенный, так как он проходит в обновленной школе — красивой, светлой и уютной. Это стало возможно благодаря помощи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По его поручению в 2021 году в Ловлинской мы планируем начать строительство детсада», — сказал глава района.

Линейка в краснодарской школе, где 32 первых класса:

Кроме того, из муниципального бюджета было выделено 3,4 млн рублей на установку в школе видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Местное предприятие ООО «Заря» оказало спонсорскую помощь в размере 1,7 млн рублей на благоустройство школьного двора.

Занятия в обновленной школе начались для 272 учеников, 36 из них — первоклассники. Во время праздничной линейки первоклассники получили в подарок портфели с необходимыми школьными принадлежностями от Каспийского Трубопроводного Консорциума.

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Школа работает с 1968 года. В ней 20 учебных кабинетов, мастерская, спортзал, медицинский кабинет. Учебные кабинеты оборудованы по требованиями государственного образовательного стандарта. Во дворе есть спортивная площадка.

1 сентября праздничные линейки прошли во всех школах Тбилисского района. Общее число первоклассников — 506.

Капремонт Тбилисский район Школа Школьники

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