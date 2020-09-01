В Тбилисском районе открыли школу после капремонта. В ней 272 ученика

Работы были проведены по краевой программе «Развитие образования» на условиях софинансирования краевого и районного бюджетов. На капремонт было потрачено 26,5 млн рублей. В здании обновили фасад, отремонтировали полы, коридоры и кабинеты. Пищеблок оснастили новым современным оборудованием.

Во время церемонии открытия артисты ТЮЗа воплотились в исторических персонажей, чтобы рассказать ученикам об отечественной истории. Они играли таких персонажей, как Петр I, Екатерина Великая и Александр Пушкин. В праздничной линейке поучаствовал и глава Тбилисского района Евгений Ильин.

«Сегодняшний праздник особенный, так как он проходит в обновленной школе — красивой, светлой и уютной. Это стало возможно благодаря помощи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По его поручению в 2021 году в Ловлинской мы планируем начать строительство детсада», — сказал глава района.