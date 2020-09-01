Химия, алгебра и физика. Россияне назвали нелюбимые школьные предметы
В День знаний россияне рассказали, какие школьные предметы у них были самыми нелюбимыми
В августе по всех округах России сервис по поиску работы провел опрос более 4,5 тыс. человек старше 18 лет, чтобы узнать, какие школьные предметы были самыми нелюбимыми у россиян. Результаты исследования 1 сентября опубликовало РИА «Новости».
Больше всего респондентов (26%) признались, что не любили в школе уроки химии. Еще 22% испытывали трудности с математикой, алгеброй и геометрией. Третье место в топе нелюбимых предметов заняла физика — этот урок не нравился 21% опрошенных.
Также россияне отнесли к нелюбимым предметам иностранные языки (13%), гуманитарные науки (12%) и физкультуру (11%).
Больше всего в школах респондентам нравилось изучать мировую художественную культуру (МХК), литературу, географию, русский язык, биологию, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатику, отметил телеканал «360».
При этом самыми важными предметами в школьной программе участники опроса назвали русский язык (61%), а также «нелюбимые» математику (59%) и иностранные языки (38%).
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Как писали Юга.ру, в конце июля в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение ЕГЭ не привело к новым вспышкам коронавируса, поэтому было решено, что 1 сентября школьники отправятся в учебные заведения как обычно. О том, как будут проходить занятия в кубанских школах в учебном году во время пандемии коронавируса, можно прочитать здесь.