В Сочи нашли дом для ежонка-альбиноса

Краснодарский край

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Найденный в Сочи ежонок-альбинос в конце лета поселился в парке «Южные культуры» Кавказского заповедника

Редкое животное обнаружила на своем участке сотрудница Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Она рассказала о находке и обратилась за помощью — найти новый дом для ежонка.

В Кавказском заповеднике откликнулись на просьбу и предложили поселить ежа в парке «Южные культуры».

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«У сотрудников парка большой опыт обращения с дикими животными. Только в 2020 году на его территории были обнаружены и спасены четыре представителя фауны. Последним нашим питомцем стала рыжая цапля со сломанным крылом. В адлерской ветклинике ей сделали сложную операцию, восстановили крыло. В вольере парка она прожила около месяца и улетела», — сообщили 31 августа порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

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По словам представителя пресс-службы, сейчас в специально построенном вольере парка живут две спасенные белки.

«Этому в прямом смысле чуду природы в парке найдется место, будет обеспечен хороший уход и питание. Новое место жительства уже готово», — заключили в заповеднике.

Ранее Юга.ру рассказывали, что во время карантина в Сочи одинокие ежи бродили по тропам закрытого на карантин Кавказского заповедника.

Животные Заповедники Красная Поляна Сочи

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