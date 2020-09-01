В Сочи нашли дом для ежонка-альбиноса
Найденный в Сочи ежонок-альбинос в конце лета поселился в парке «Южные культуры» Кавказского заповедника
Редкое животное обнаружила на своем участке сотрудница Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Она рассказала о находке и обратилась за помощью — найти новый дом для ежонка.
В Кавказском заповеднике откликнулись на просьбу и предложили поселить ежа в парке «Южные культуры».
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«У сотрудников парка большой опыт обращения с дикими животными. Только в 2020 году на его территории были обнаружены и спасены четыре представителя фауны. Последним нашим питомцем стала рыжая цапля со сломанным крылом. В адлерской ветклинике ей сделали сложную операцию, восстановили крыло. В вольере парка она прожила около месяца и улетела», — сообщили 31 августа порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.
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По словам представителя пресс-службы, сейчас в специально построенном вольере парка живут две спасенные белки.
«Этому в прямом смысле чуду природы в парке найдется место, будет обеспечен хороший уход и питание. Новое место жительства уже готово», — заключили в заповеднике.
Ранее Юга.ру рассказывали, что во время карантина в Сочи одинокие ежи бродили по тропам закрытого на карантин Кавказского заповедника.