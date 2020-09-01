Бизнес-кэмп «Мой бизнес» стартовал на курорте «Роза Хутор»
31 августа в Сочи началось четырехдневное обучение в рамках проекта «Мой бизнес». До 3 сентября там выступят более 20 экспертов
Событие предназначено для предпринимателей и людей, планирующих начать свой бизнес, рассчитано на четыре дня — оно завершится 3 сентября. Обучение проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
«Это уже второй форум, первый прошел в декабре 2019 года. Мы еще в прошлом году убедились в его эффективности. Здесь даже сама атмосфера горного курорта располагает к получению новых впечатлений и инсайтов. Мы постарались собрать сильную команду лекторов, спикеров и коучей. В течение четырех дней они будут проводить здесь мероприятия. Это не просто профессиональные тренеры, это успешные предприниматели региона в сфере малого и среднего бизнеса. И мы ожидаем от участников, что они не просто проведут время на свежем горном воздухе, а переключатся, получат новые знания, заразятся духом предпринимательства и вернуться домой с новыми силами и зарядом мотивации к развитию», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.
В работе форума примут участие 22 спикера, эксперта, бизнес-тренера и предпринимателя, которые обсудят с гостями самые актуальные темы в бизнесе. Среди выступающих: создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
В темах форума значатся следующие:
- Стратегии выходов на новые рынки.
- Автоматизация бизнеса.
- Построение эффективной команды.
- Рекламные стратегии и диджитал-маркетинг.
- Тренды наступившего будущего и новые технологии для бизнеса.
- Развитие предпринимательства в Краснодарском крае.
- Правила жизни успешного предпринимателя.
- Техники убеждения в переговорах и продажах.
- Панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.
Информацию о других мероприятиях, проходящих в Краснодарском крае, можно найти здесь.