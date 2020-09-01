Бизнес-кэмп «Мой бизнес» стартовал на курорте «Роза Хутор»

Событие предназначено для предпринимателей и людей, планирующих начать свой бизнес, рассчитано на четыре дня — оно завершится 3 сентября. Обучение проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

«Это уже второй форум, первый прошел в декабре 2019 года. Мы еще в прошлом году убедились в его эффективности. Здесь даже сама атмосфера горного курорта располагает к получению новых впечатлений и инсайтов. Мы постарались собрать сильную команду лекторов, спикеров и коучей. В течение четырех дней они будут проводить здесь мероприятия. Это не просто профессиональные тренеры, это успешные предприниматели региона в сфере малого и среднего бизнеса. И мы ожидаем от участников, что они не просто проведут время на свежем горном воздухе, а переключатся, получат новые знания, заразятся духом предпринимательства и вернуться домой с новыми силами и зарядом мотивации к развитию», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.