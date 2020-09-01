Бизнес-кэмп «Мой бизнес» стартовал на курорте «Роза Хутор»

Партнерский Краснодарский край

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31 августа в Сочи началось четырехдневное обучение в рамках проекта «Мой бизнес». До 3 сентября там выступят более 20 экспертов

Событие предназначено для предпринимателей и людей, планирующих начать свой бизнес, рассчитано на четыре дня — оно завершится 3 сентября. Обучение проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

«Это уже второй форум, первый прошел в декабре 2019 года. Мы еще в прошлом году убедились в его эффективности. Здесь даже сама атмосфера горного курорта располагает к получению новых впечатлений и инсайтов. Мы постарались собрать сильную команду лекторов, спикеров и коучей. В течение четырех дней они будут проводить здесь мероприятия. Это не просто профессиональные тренеры, это успешные предприниматели региона в сфере малого и среднего бизнеса. И мы ожидаем от участников, что они не просто проведут время на свежем горном воздухе, а переключатся, получат новые знания, заразятся духом предпринимательства и вернуться домой с новыми силами и зарядом мотивации к развитию», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

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В работе форума примут участие 22 спикера, эксперта, бизнес-тренера и предпринимателя, которые обсудят с гостями самые актуальные темы в бизнесе. Среди выступающих: создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:

В темах форума значатся следующие:

  • Стратегии выходов на новые рынки.
  • Автоматизация бизнеса.
  • Построение эффективной команды.
  • Рекламные стратегии и диджитал-маркетинг.
  • Тренды наступившего будущего и новые технологии для бизнеса.
  • Развитие предпринимательства в Краснодарском крае.
  • Правила жизни успешного предпринимателя.
  • Техники убеждения в переговорах и продажах.
  • Панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.

Информацию о других мероприятиях, проходящих в Краснодарском крае, можно найти здесь.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Роза Хутор Форумы Экономика

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