Около 300 тыс. зрителей Wink посмотрели оперу «Капулети и Монтекки»

Помимо представления «Капулети и Монтекки» в 2020 году зрителей фестиваля ждали яркие акробатические номера, уличные танцы и граффити. Кроме того, в спектаклях были задействованы и животные — немецкая овчарка, две аристократичные борзые и белые голуби.

Прямую трансляцию «Капулети и Монтекки» в Wink посмотрели около 300 тыс. зрителей со 120 тыс. устройств — телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Запись спектакля Wink планирует выложить в свободный доступ.

Из-за пандемии основным форматом мероприятия в 2020 году стали онлайн-трансляции. Видеосервис Wink компании «Ростелеком» провел эксклюзивный показ оперы «Капулети и Монтекки». Это редко исполняемое произведение XIX века итальянского композитора Винченцо Беллини.

«Вместимость одного зала театра “Мюзик-Холл” — 1,5 тысячи человек. 300 тыс. зрителей — это 200 полных залов. Так, благодаря онлайн-трансляции на Wink, идея фестиваля сделать искусство доступным максимальному количеству желающих стала реальностью. Современные технологии значительно расширили аудиторию мероприятия, сделали его доступным зрителям по всей стране и показали в высочайшем качестве в прямом эфире редкую для российской сцены оперную постановку “Капулети и Монтекки”», — рассказывает вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков.

Фестиваль сохранил свою социальную направленность. Из-за карантина не было возможности придерживаться формата прошлых лет, когда посетить мероприятие под открытым небом мог любой желающий. Но представления состоялись не без зрителей: на оперы были приглашены врачи больниц Санкт-Петербурга — герои нашего времени, ежедневно ведущие борьбу с COVID-19.

События фестиваля проходили с соблюдением соцдистанции и со средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и санитайзерами.