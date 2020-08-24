Приложение «Почты России» запустило оформление и оплату EMS-отправлений
С августа этого года в приложении «Почты России» появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку
В приложении также можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.
В 2019 году приложение запустило оформление и оплату простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь клиент может оплатить онлайн все виды отправлений. Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.
EMS — одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по РФ и за границу. В 2019 году всего по стране было оформлено 12,4 млн отправлений EMS — на 82% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2020 года в Краснодарский край на сортировку поступило более 195 тыс. ЕМS-отправлений — в 3,5 раза больше показатели того же периода 2019 года.
Российский навигатор, почта и браузер:
Каждому ЕМS-отправлению присваивается трек-номер, его доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в удобное время.
«Этим шагом “Почта России” устраняет довольно значительное неудобство для клиента — когда такой востребованный продукт не был доступен для оформления одним из самых удобных способов. Повышение уровня комфорта — это наш приоритет №1», — сказал заместитель гендиректора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.
Сегодня «Почта России» активно развивает онлайн сервисы. С помощью приложения компании можно отслеживать почтовые отправления, получать уведомления об их перемещении, оформлять и оплачивать посылки, получать и отправлять заказные электронные письма, подписываться на периодику, узнавать о графике работы отделений и находить ближайшее.
Установить мобильное приложение Почты России можно на любой смартфон с различных платформ — AppStore, Google Play и Windows Phone Store.
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