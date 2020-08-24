Приложение «Почты России» запустило оформление и оплату EMS-отправлений

В приложении также можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

В 2019 году приложение запустило оформление и оплату простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь клиент может оплатить онлайн все виды отправлений. Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

EMS — одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по РФ и за границу. В 2019 году всего по стране было оформлено 12,4 млн отправлений EMS — на 82% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2020 года в Краснодарский край на сортировку поступило более 195 тыс. ЕМS-отправлений — в 3,5 раза больше показатели того же периода 2019 года.