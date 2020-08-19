В Чечне девочка запуталась в веревке от самодельной качели и задохнулась

Чечня

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Следственный комитет Чечни в августе начал проверку по факту смерти 11-летней девочки на качели

По предварительным данным, вечером 15 августа в Веденском районе 11-летняя девочка качалась на самодельных веревочных качелях на заднем дворе частного дома. Ребенок запутался в веревках и скончалась от удушья. В момент трагедии взрослых рядом не было, позже тело нашла мать.

Следственный комитет начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Чечне.

Напомним, 17 августа в Таганроге двухлетний и трехлетний мальчики погибли, выпав из окна шестого этажа.

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