Россельхознадзор подтвердил массовую гибель птиц в Краснодаре и начал проверку
Россельхознадзор проведет анализы после информации о массовой гибели птиц в одном из микрорайонов Краснодара в середине августа
Напомним, сообщения о погибших птицах в микрорайоне Гидростроителей появились 14 августа в краснодарских пабликах. Трупы животных нашли в районе базы отдыха «Простоквашино». Очевидцы также говорили об оранжево-красном налете на поверхности реки Кубани и неприятном запахе.
На следующий день на место выехали инспекторы министерства природных ресурсов Кубани, после чего в администрации края сообщили, что павших птиц не нашли. Кроме того, по данным пресс-службы, специалисты опросили местных жителей и рыбаков, одна те не видели ничего подобного.
18 августа в пресс-службе Южного межрегионального управления Росельхознадзора уточнили, что их специалисты тоже осмотрели территорию. Порталу Юга.ру в ведомстве рассказали, что обнаружили трупы птиц. Для выяснения причин гибели животных отобрали пробы воды, рыбы и трупа водоплавающей утки. Предварительный диагноз исключил, что причиной гибели животных стал птичий грипп. Результатов остальных исследований пока нет.
В управлении попросили граждан при обнаружении трупов животных, включая птиц и рыбы, обращаться в ветеринарные службы города.
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