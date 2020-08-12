Депутаты ЗСК поддержали законопроект, который впервые на федеральном уровне может закрепить понятие «молодежь»

12 августа в Законодательном собрании Краснодарского края прошла внеочередная 42-я сессия, на которой депутаты изучили новый законопроект о молодежи

Проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» разработали для развития обновленных положений Конституции. Законопроект определяет такие понятия как «молодежь», «молодая семья», молодежная политика» и «молодежные общественные объединения». Также документ устанавливает, что к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет, и закрепляет формы участия этой категории россиян в молодежной политике.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко 12 августа, во многих регионах есть свои правовые акты по молодежной политике, при этом общего, федерального закона не было. Поэтому принятие закона давно назрело: