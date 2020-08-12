Депутаты ЗСК поддержали законопроект, который впервые на федеральном уровне может закрепить понятие «молодежь»
12 августа в Законодательном собрании Краснодарского края прошла внеочередная 42-я сессия, на которой депутаты изучили новый законопроект о молодежи
Проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» разработали для развития обновленных положений Конституции. Законопроект определяет такие понятия как «молодежь», «молодая семья», молодежная политика» и «молодежные общественные объединения». Также документ устанавливает, что к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет, и закрепляет формы участия этой категории россиян в молодежной политике.
Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко 12 августа, во многих регионах есть свои правовые акты по молодежной политике, при этом общего, федерального закона не было. Поэтому принятие закона давно назрело:
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«Рассматриваемый законопроект определен федеральным законодателем, как "векторный" акт, создающий единое правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере. Также положения законопроекта позволяют заложить основы дальнейшего правового регулирования молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов», — сказал Юрий Бурлачко.
В ходе сессии провели заочное голосование в форме опроса депутатов по законопроекту. В итоге кубанские парламентарии поддержали проект федерального закона, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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