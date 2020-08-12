Высокопоставленного полицейского из Адыгеи будут судить за мошенничество

Следом Адыгеи 12 августа сообщил, что руководитель структуры МВД республики пойдет под суд по делу о мошенничестве

Установлено, что в ноябре 2019 года руководитель одного из структурных подразделений МВД по Адыгее пообещал жителю Майкопа помочь в получении водительского удостоверения за вознаграждение.

«Сотрудник ОВД получил от майкопчанина требуемую сумму денег. Похищенные денежные средства обвиняемый присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный ущерб», — сообщили 12 августа в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.