На Кубани объявили победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления»

Итоги конкурса подводят ежегодно, а победителей награждают на совещаниях, приуроченных ко Дню местного самоуправления, который отмечают 21 апреля. В этом году мероприятие перенесли из-за карантина по коронавирусу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко вручили награды лучшим руководителям органов территориального общественного самоуправления (ТОС) — победителям краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году. Церемония прошла в городском доме культуры в Славянске-на-Кубани.

«Актив общественного самоуправления на Кубани — свыше 30 тыс. человек. Это огромная армия, которая решает насущные проблемы жителей нашего края», — акцентировал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также заверил общественников, что органы государственной власти будут поддерживать ТОСовское движение. На церемонии наградили 31 председателя органов ТОС из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского и Тимашевского районов.

ТОСовцев также впервые наградили памятным знаком Законодательного собрания «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении», учрежденным депутатами в январе 2020 года по поручению руководителя регионального парламента. Новую почетную награду активистам вручил Юрий Бурлачко.

Главным призом стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и третьи места победители получат 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно, рассказали в пресс-службе ЗСК.