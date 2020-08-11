В Адыгее подобрали новую площадку для кластера по производству продуктов из козьего молока

Адыгея

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В Адыгее в августе началась подготовка к реализации второго этапа масштабного инвестпроекта по производству козьего молока

Напомним, в январе 2020 года открылся молочно-товарный комплекс ООО «Мирный-Адыгея». Концепция инвестпроекта предусматривает создание предприятия замкнутой цепи — от строительства ферм, производства коз, создания кормовой базы до выпуска продукции и ее реализации. 

В ноябре 2019 года в рамках первого этапа инвесторы привезли более тысячи коз. В августе хотят запустить молочный завод, а в сентябре — презентовать продукцию из 15 наименований товаров.

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На втором этапе планируется расширение кластера. Первый комплекс находится в поселке Трехречном Майкопского района. Для развития проекта и расширения кормовой базы «Мирный-Адыгея» намерена выкупить более 600 га пашни и производственных площадей у ЗАО «Птицефабрика Родниковская». 

«Наличие необходимых площадей земель сельхозназначения — один из значимых факторов для привлечения инвесторов, влияющих в целом на развитие агропромышленного комплекса республики. Для нас важно, чтобы каждый гектар эффективно осваивался, приносил пользу бюджету региона», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На втором этапе проекта инвестор намерен привлечь 2,7 млрд рублей, довести поголовье дойного стада до 8 тыс. голов и увеличить надои козьего молока до 6 тыс. тонн в год. В рамках третьего этапа ООО «Агрохолдинг Мирный» собирается увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. 

«Инвестпроект, воплощаемый в жизнь компанией "Агрохолдинг Мирный", очень важен для нашего региона. Мы видим большие перспективы в том, что Адыгея станет одним из крупных производителей козьего молока в России», — заключил Мурат Кумпилов.

Еда Животноводство Инвестиции Мурат Кумпилов Продукты питания Сельское хозяйство

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