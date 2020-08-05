В Краснодаре состоится конференция для HR-специалистов

Организаторы мероприятия позиционируют его как оффлайн событие, которое может быть полезно не только специалистам в управлении персоналом, но и собственникам и руководителям бизнеса. Конференция собирает представителей бизнеса для обмена опытом и идеями из работы с персоналом.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что его ценность не только в получении информации от экспертов, но и в возможности пообщаться с коллегами и единомышленниками.