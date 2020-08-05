В Краснодаре состоится конференция для HR-специалистов

Партнерский Краснодарский край

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Первая краевая АнтиКонференция «HR-Навигатор» запланирована на 8 августа в конгресс-отеле Forum Plaza

Организаторы мероприятия позиционируют его как оффлайн событие, которое может быть полезно не только специалистам в управлении персоналом, но и собственникам и руководителям бизнеса. Конференция собирает представителей бизнеса для обмена опытом и идеями из работы с персоналом.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что его ценность не только в получении информации от экспертов, но и в возможности пообщаться с коллегами и единомышленниками. 

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В программе события:

  • 3 потока — это позволяет разным гостям посещать только интересующие их события.
  • 100 участников со всего края и соседних регионов
  • Более 12 спикеров.

Среди выступающих — HR-директор сети ресторанов Madyar Collection Анна Волкова, HR-директор сети пекарен «Хлебные истории» Гульнара Пупышева, специалисты образовательного онлайн-сервиса iSpring Илья Кедровский и Анна Васютинская и HR-специалисты краснодарских Merto Мария Шурупова и Елена Алексеенко. Специальный гость конференции — фасилитатор Елена Литвинова, декан факультета Корпоративных коммуникаций ОЕАЕР (Прага).

«Для 40% выживание — это уже успех»:

Программу планируется разделить на две части:

  • антиконференция, где участники выбирают спикеров и темы, интересные именно ему;
  • афтерпати с неформальным общением и развлекательной программой. 

Стоимость участия — 2800 рублей. Событие планируется провести в конгресс-отеле Forum Plaza на ул. Уральской, 87. Узнать о подробнее о программе конференции и записаться на участие в ней можно на сайте или позвонив по телефону организаторам 89180795386.

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