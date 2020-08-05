4 августа «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка по национальной шкале на уровне А+, изменив «стабильный» прогноз на «позитивный»

По мнению аналитиков, изменение прогноза отражает продолжающийся рост по традиционным для банка направлениям бизнеса и повышение универсализации — это, по мнению агентства, в итоге может привести к значительному усилению позиций Совкомбанка в финансовой системе РФ и повышению его кредитного рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.

Агентство отметило успешную и последовательную диверсификацию бизнеса банка, развитие корпоративного кредитования, лизингового и страхового бизнеса — все это повышает устойчивость банка к периодам экономического стресса. Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильной франшизой Совкомбанка в сфере кредитования населения и усиливающимися позициями в финансировании крупного бизнеса и МСП.