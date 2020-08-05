Агентство «АКРА» изменило прогноз по рейтингу Совкомбанка (А+) на «позитивный»
4 августа «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка по национальной шкале на уровне А+, изменив «стабильный» прогноз на «позитивный»
По мнению аналитиков, изменение прогноза отражает продолжающийся рост по традиционным для банка направлениям бизнеса и повышение универсализации — это, по мнению агентства, в итоге может привести к значительному усилению позиций Совкомбанка в финансовой системе РФ и повышению его кредитного рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.
Агентство отметило успешную и последовательную диверсификацию бизнеса банка, развитие корпоративного кредитования, лизингового и страхового бизнеса — все это повышает устойчивость банка к периодам экономического стресса. Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильной франшизой Совкомбанка в сфере кредитования населения и усиливающимися позициями в финансировании крупного бизнеса и МСП.
Ипотека в Совкомбанке:
Сильная позиция Банка по капиталу подтверждается достаточно высокими значениями нормативов и показателей достаточности капитала: Н1.2 составил 11,96% на 1 июля 2020 года, Tier-1 — 12,3% на конец 2019 года. Качество кредитного портфеля (который без учета облигаций, отраженных в отчетности по амортизируемой стоимости, составлял 42% активов на 31 декабря 2019 года) характеризуется сравнительно невысоким уровнем проблемной и потенциально проблемной задолженности. Кроме того, АКРА отмечает сохранение высоких темпов роста кредитного портфеля. В 2020 году основной рост происходит в сегменте кредитования юрлиц, но, несмотря на это, концентрация кредитного портфеля остается приемлемой.
Портфель ценных бумаг преимущественно сформирован облигациями высокого кредитного качества. По мнению агентства, Совкомбанк с запасом выдерживает отток ликвидности в рамках базового сценария АКРА и обладает широкими возможностями для привлечения дополнительной ликвидности в кризисных ситуациях.