Сотым умершим пациентом с коронавирусом оказался житель Сочи

В России за минувшие сутки выявили 5 тыс. 848 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 инфицированных на Кубани. Всего в регионе скончались 100 человек c подтвержденным COVID-19, в том числе один за последние сутки.

Оперштаб Кубани уточнил, что умерший — 55-летний житель Сочи. Мужчина заболел 6 июля, позже его госпитализировали в городскую больницу № 5 с внебольничной двухсторонней пневмонией. Самочувствие пациента ухудшалось и его подключили к аппарату ИВЛ. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Мужчину спасти не удалось.

Напомним, по данным на 23 июля в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ на Кубани находится 23 пациента, один — на ЭКМО.