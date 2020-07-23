Сотым умершим пациентом с коронавирусом оказался житель Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Краснодарского края 23 июля сообщил о смерти 55-летнего жителя Сочи с COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 5 тыс. 848 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 инфицированных на Кубани. Всего в регионе скончались 100 человек c подтвержденным COVID-19, в том числе один за последние сутки.

Читайте также:

Оперштаб Кубани уточнил, что умерший — 55-летний житель Сочи. Мужчина заболел 6 июля, позже его госпитализировали в городскую больницу № 5 с внебольничной двухсторонней пневмонией. Самочувствие пациента ухудшалось и его подключили к аппарату ИВЛ. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Мужчину спасти не удалось.

Напомним, по данным на 23 июля в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ на Кубани находится 23 пациента, один — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на девушку, которая гуляла с собакой
Сотым умершим пациентом с коронавирусом оказался житель Сочи
В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать фасады 11 многоэтажек
На Кубани число умерших с коронавирусом достигло 100 человек
В Крыму краснодарец решил залезть на Судакскую крепость и застрял на высоте 150 метров над морем
В России на кальяны и вейпы теперь будет распространяться антитабачное законодательство

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как жажда жизни влияет на здоровье? Посткарантинный тест

Мнения

«Сейчас мы живем, как в «Интерстелларе»

Аналитик Артур Каратай о победе «Краснодара» над «Ахматом»

Статьи

Кому водить?

Изменилось ли в России отношение к женщинам за рулем

Реклама на портале