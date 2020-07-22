Бывшему председателю Щербиновского райсуда дали 5,5 лет тюрьмы за взятку
Краснодарский краевой суд в июле признал виновным председателя Щербиновского районного суда в получении взятки в полмиллиона рублей и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима
С апреля 2016 года председатель Щербиновского райсуда Александр Турицын занимался уголовным делом против местного жителя, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков. Во время рассмотрения дела подсудимый подал заявление, что замначальника Ейского межрайонного отдела управления ФСКН и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции на транспорте сфальсифицировали материалы в отношении него.
Следствие провело проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало. Однако судья ввел в заблуждение полицейских и сказал, что против них планируется возбуждение дела. Он предложил заплатить ему 500 тыс. рублей за то, что уголовного дела не последует, а подсудимому вынесут обвинительный приговор. Деньги председатель планировал забрать себе.
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В октябре того же года Турицын вынес обвиняемому приговор, после чего полицейские передали ему деньги. В этот момент председателя суда задержали сотрудники УФСБ России по краю. В отношении него завели уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд. 22 июля 2020 года стало известно, что бывшего председателя райсуда Турицына признали виновным. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также в течение семи лет запретили занимать определенные должности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.