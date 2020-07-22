Бывшему председателю Щербиновского райсуда дали 5,5 лет тюрьмы за взятку

Краснодарский краевой суд в июле признал виновным председателя Щербиновского районного суда в получении взятки в полмиллиона рублей и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима

С апреля 2016 года председатель Щербиновского райсуда Александр Турицын занимался уголовным делом против местного жителя, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков. Во время рассмотрения дела подсудимый подал заявление, что замначальника Ейского межрайонного отдела управления ФСКН и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции на транспорте сфальсифицировали материалы в отношении него.

Следствие провело проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало. Однако судья ввел в заблуждение полицейских и сказал, что против них планируется возбуждение дела. Он предложил заплатить ему 500 тыс. рублей за то, что уголовного дела не последует, а подсудимому вынесут обвинительный приговор. Деньги председатель планировал забрать себе.