В центре Геленджика начали ремонтировать дорогу, которую размыло ливнем

В Геленджике на перекрестке Кирова и Островского 21 июля начали ремонтировать дорогу

Во время ливня поток воды размыл участок дороги на перекрестке улиц Кирова и Островского. По данным пресс-службы мэрии Геленджика, в этом месте сходятся подземные и надземные потоки во время сильных осадков.

Накануне специалисты начали снимать поврежденный асфальт на площади 250 кв. метров. Работы на оживленном перекрестке пройдут днем, так как из-за сильного шума их нельзя проводить ночью. Ремонт планируют закончить 24 июля.

Власти отметили, что такая проблема там возникает не впервые, поэтому сейчас мэрия разрабатывает проект по укреплению подземного русла реки, протекающей в этом месте.