В Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля

Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС. Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля.

14 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля.

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Однако 21 июля на сайте администрации президента сообщили, что власти республики решили продлить ограничения на переход абхазо-российской границы до 28 июля.

Как уточнил ТАСС, однократно въехать в Абхазию иностранные граждане и лица без гражданства могут к проживающим в республике близким родственникам, являющимся гражданами Абхазии или проживающим в стране на законных основаниях. Кроме документов, удостоверяющих их личность, им также придется предъявить справку из медицинского учреждения России об отсутствии коронавируса.

Отметим, что по официальным данным в настоящее время в Абхазии нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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