В Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы

В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля

Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС. Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля. 14 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля.

Однако 21 июля на сайте администрации президента сообщили, что власти республики решили продлить ограничения на переход абхазо-российской границы до 28 июля .

Как уточнил ТАСС, однократно въехать в Абхазию иностранные граждане и лица без гражданства могут к проживающим в республике близким родственникам, являющимся гражданами Абхазии или проживающим в стране на законных основаниях. Кроме документов, удостоверяющих их личность, им также придется предъявить справку из медицинского учреждения России об отсутствии коронавируса.