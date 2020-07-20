В Роспотребнадзоре объяснили, почему лайнер «Князь Владимир» не ушел в круиз

Порталу Юга.ру 20 июля в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, почему ведомство не выдало разрешение на выход из порта Сочи теплохода «Князь Владимир»

Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом, в прошлом году маршрут продлили до Абхазии.

В 2020 году «Князь Владимир» должен был выйти в море 1 марта и до 31 октября совершить 35 рейсов. Однако из-за пандемии навигация теплохода 22 марта была остановлена.

Планировалось, что теплоход выйдет в море 19 июля. Но 18 июля в компании «Черноморские круизы» порталу Юга.ру сообщили, что Роспотребнадзор не выдал разрешение теплоходу на осуществление деятельности. Туристам, собравшимся отправиться в круиз, пообещали предоставить варианты по переносу отдыха.