В Роспотребнадзоре объяснили, почему лайнер «Князь Владимир» не ушел в круиз
Порталу Юга.ру 20 июля в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, почему ведомство не выдало разрешение на выход из порта Сочи теплохода «Князь Владимир»
Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом, в прошлом году маршрут продлили до Абхазии.
Читайте также:
В 2020 году «Князь Владимир» должен был выйти в море 1 марта и до 31 октября совершить 35 рейсов. Однако из-за пандемии навигация теплохода 22 марта была остановлена.
Планировалось, что теплоход выйдет в море 19 июля. Но 18 июля в компании «Черноморские круизы» порталу Юга.ру сообщили, что Роспотребнадзор не выдал разрешение теплоходу на осуществление деятельности. Туристам, собравшимся отправиться в круиз, пообещали предоставить варианты по переносу отдыха.
В понедельник, 20 июля, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова объяснила порталу Юга.ру, почему лайнер не смог выйти из порта Сочи.
По ее словам, федеральное управление Роспотребнадзора еще не предоставило рекомендаций для круизных компаний. Кроме того, возобновление круизной навигации возможно на третьем этапе выхода из ограничительных мер, к которому Краснодарский край еще не перешел.
Все материалы по теме:
Читайте также
Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина