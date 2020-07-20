В Адыгее больницы приступили к плановой госпитализации пациентов и операциям
В Адыгее больницы стали переходить на привычный режим работы, который был изменен из-за пандемии коронавируса
С 20 июля в республике возобновили плановую госпитализацию пациентов во взрослую и детскую больницу. При этом сохраняются ограничения для соблюдения санитарных требований, сообщили 20 июля в минздраве Адыгеи.
«Госпитализация будет осуществляться с ограничением количества пациентов в одной палате, с соблюдением норм социального дистанцирования, а также обязательного масочного режима как персоналом, так и пациентами. Также пациенты будут обследованы на наличие коронавирусной инфекции за семь дней до поступления в стационар, а в день поступления будет проводиться осмотр и измерение температуры. При наличии признаков острой респираторной инфекции пациенты госпитализироваться не будут», — отметили в минздраве республики.
По данным ведомства, приоритет получат пациенты, нуждающиеся в проведении плановых операций, курсового лечения, без которого повышается риск развития осложнений имеющихся заболеваний.
Также продолжат принимать плановых пациентов с соблюдением строгих санитарно-эпидемических мер взрослые и детские поликлиники, диагностические центры, женские консультации, стоматологические поликлиники и кабинеты.
Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений, а с 10 июля в республике начался третий этап отмены ограничительных мер по коронавирусу.
По данным оперативного штаба Адыгеи, 20 июля число заболевших COVID-19 в регионе выросло на 27 — до 2 тыс. 411 человек. Сейчас на лечении находятся 465 человек. Всего выздоровело 1 тыс. 930 заболевших, из них 20 — за сутки.
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