В Адыгее больницы приступили к плановой госпитализации пациентов и операциям

С 20 июля в республике возобновили плановую госпитализацию пациентов во взрослую и детскую больницу. При этом сохраняются ограничения для соблюдения санитарных требований, сообщили 20 июля в минздраве Адыгеи.

«Госпитализация будет осуществляться с ограничением количества пациентов в одной палате, с соблюдением норм социального дистанцирования, а также обязательного масочного режима как персоналом, так и пациентами. Также пациенты будут обследованы на наличие коронавирусной инфекции за семь дней до поступления в стационар, а в день поступления будет проводиться осмотр и измерение температуры. При наличии признаков острой респираторной инфекции пациенты госпитализироваться не будут», — отметили в минздраве республики.