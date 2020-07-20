В Сочи курортница искупалась в море в коронавирусном спецкостюме и медицинской маске

Краснодарский край

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В соцсетях Сочи 20 июля появилось видео с купанием во время пандемии коронавируса

Видео опубликовали в паблике «Любимый Сочи» 20 июля. На кадрах туристка стоит на заполненном людьми сочинском пляже в спецкостюме, маске и защитных очках. Поверх костюма надет надувной круг.

В таком виде женщина забежала в море и начала барахтаться.

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Напомним, в середине июля обстановку на пляжах Сочи прокомментировал телеведущий и врач Александр Мясников, который накануне посетил курорт. Он назвал абсурдной ситуацию, при которой побережье города переполнено, а бассейны и аквапарки продолжают оставаться закрытыми из-за коронавируса.

Также специалисты-медики отмечали, что город наводнен отдыхающими и что это создает неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. А в пресс-службе мэрии Сочи рассказывали, что загрузка отелей и санаториев достигла 90%.

По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в городе с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 711 больных с подтвержденным COVID-19. 

Коронавирус Курорты и туризм Сочи

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