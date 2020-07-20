Оперштаб рассказал о смерти жительницы Сочи с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки в регионе коронавирус выявили у 72 человек. Всего за период пандемии болезнь диагностировали у 7 тыс. 262 жителей Краснодарского края, 97 пациентов скончались, один из них — накануне.

Позже оперштаб Краснодарского края уточнил, что умершей оказалась 64-летняя жительница Сочи, которая остро заболела в конце июня. Ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу с высокой температурой и подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что у женщины подтвердили COVID-19, а также была гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Спасти ее не удалось.