Оперштаб рассказал о смерти жительницы Сочи с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 20 июля рассказал об очередной умершей пациентке с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки в регионе коронавирус выявили у 72 человек. Всего за период пандемии болезнь диагностировали у 7 тыс. 262 жителей Краснодарского края, 97 пациентов скончались, один из них — накануне.

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Позже оперштаб Краснодарского края уточнил, что умершей оказалась 64-летняя жительница Сочи, которая остро заболела в конце июня. Ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу с высокой температурой и подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что у женщины подтвердили COVID-19, а также была гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Спасти ее не удалось.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае зафиксировали два летальных исхода пациентов с коронавирусом — в Сочи и Туапсинском районе.

Коронавирус Медицина смерть Сочи

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