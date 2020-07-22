В Краснодаре был представлен инновационный центр для бизнеса

21 июля был презентован центр для инновационных проектов в Краснодарском крае

Центр представляет собой единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, в том числе — предпринимателей, реализующих в крае инновационные проекты. Инновационный центр объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).

Среди услуг: консультации по господдержке инновационной деятельности;

помощь в подготовке заявок на программы и конкурсы федеральных институтов развития инноваций;

обучающие мероприятия по инновационной деятельности;

акселерационная программа. Последняя призвана комплексно развивать инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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Инновационный центр располагается на ул. Северной, 405 в здании площадью 3,9 тыс. кв. метров (цоколь, 4 этажа и запланированная, но пока не сданная в эксплуатацию терраса). Глава региона Вениамин Кондратьев осмотрел лекторий, коворкинг-центр и центр прототипирования, где создают макеты и опытные образцы на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции.

Инфраструктура центра включает: конференц-центр — 2 мультиформатных конференц-зала (один на 240 мест, другой — на 60);

зона кофе-брейков, кафетерий, ресепшн, гардероб;

кухня для резидентов;

два лектория (на 55 мест на первом этаже и 40 мест на втором);

коворкинг-центр (94 места);

7 переговорных комнат от 2 до 14 мест;

17 смарт-офисов для резидентов общей площадью 860 кв. метров; площадь офисов — от 18 до 110 кв. метров. В проект центра включена и терраса для мероприятий под открытым небом.

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«Поддержка проектов осуществляется плоть до выхода на рынок. На самом сложном базовом этапе, когда предприниматель еще определяется, даем ему рабочее место и весь сервис — от сопровождения идеи до реального воплощения и производства. На каждом этапе подключается господдержка. В том числе — с финансированием и консультациями», — сказал вице-губернатор края Василий Швец.

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