В Краснодаре был представлен инновационный центр для бизнеса

Партнерский Краснодарский край

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21 июля был презентован центр для инновационных проектов в Краснодарском крае

Центр представляет собой единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, в том числе — предпринимателей, реализующих в крае инновационные проекты.

Инновационный центр объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).

Бизнес на карантине:

Среди услуг:

  • консультации по господдержке инновационной деятельности;
  • помощь в подготовке заявок на программы и конкурсы федеральных институтов развития инноваций;
  • обучающие мероприятия по инновационной деятельности;
  • акселерационная программа.

Последняя призвана комплексно развивать инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

«Для 40% выживание — это уже успех»:

Инновационный центр располагается на ул. Северной, 405 в здании площадью 3,9 тыс. кв. метров (цоколь, 4 этажа и запланированная, но пока не сданная в эксплуатацию терраса).

Глава региона Вениамин Кондратьев осмотрел лекторий, коворкинг-центр и центр прототипирования, где создают макеты и опытные образцы на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции.

Инфраструктура центра включает:

  • конференц-центр — 2 мультиформатных конференц-зала (один на 240 мест, другой — на 60);
  • зона кофе-брейков, кафетерий, ресепшн, гардероб;
  • кухня для резидентов;
  • два лектория (на 55 мест на первом этаже и 40 мест на втором);
  • коворкинг-центр (94 места);
  • 7 переговорных комнат от 2 до 14 мест;
  • 17 смарт-офисов для резидентов общей площадью 860 кв. метров; площадь офисов — от 18 до 110 кв. метров.

В проект центра включена и терраса для мероприятий под открытым небом.

Есть ли бизнес во время карантина:

«Поддержка проектов осуществляется плоть до выхода на рынок. На самом сложном базовом этапе, когда предприниматель еще определяется, даем ему рабочее место и весь сервис — от сопровождения идеи до реального воплощения и производства. На каждом этапе подключается господдержка. В том числе — с финансированием и консультациями», — сказал вице-губернатор края Василий Швец.

«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»:

В центре создано рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и развивающих современные технологии. Резидентами станут инновационные стартапы и компании, которые реализуют высокотехнологичные проекты. В здании также разместятся отделения МФЦ и банка-партнера.

«Вы оказываете все услуги по консультированию, продвижению того, что они создают в этих помещениях. Очень важно помочь молодому изобретателю сделать первые шаги, найти свое место», — подчеркнул Кондратьев при посещении инжинирингового центра.

Подробнее об инновационном центре можно узнать в Инстаграме @iquarium_krd.

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