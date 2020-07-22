В Краснодаре был представлен инновационный центр для бизнеса
21 июля был презентован центр для инновационных проектов в Краснодарском крае
Центр представляет собой единое окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, в том числе — предпринимателей, реализующих в крае инновационные проекты.
Инновационный центр объединяет в одном месте актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральных институтов инновационного развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской венчурной компании).
Бизнес на карантине:
Среди услуг:
- консультации по господдержке инновационной деятельности;
- помощь в подготовке заявок на программы и конкурсы федеральных институтов развития инноваций;
- обучающие мероприятия по инновационной деятельности;
- акселерационная программа.
Последняя призвана комплексно развивать инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
«Для 40% выживание — это уже успех»:
Инновационный центр располагается на ул. Северной, 405 в здании площадью 3,9 тыс. кв. метров (цоколь, 4 этажа и запланированная, но пока не сданная в эксплуатацию терраса).
Глава региона Вениамин Кондратьев осмотрел лекторий, коворкинг-центр и центр прототипирования, где создают макеты и опытные образцы на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции.
Инфраструктура центра включает:
- конференц-центр — 2 мультиформатных конференц-зала (один на 240 мест, другой — на 60);
- зона кофе-брейков, кафетерий, ресепшн, гардероб;
- кухня для резидентов;
- два лектория (на 55 мест на первом этаже и 40 мест на втором);
- коворкинг-центр (94 места);
- 7 переговорных комнат от 2 до 14 мест;
- 17 смарт-офисов для резидентов общей площадью 860 кв. метров; площадь офисов — от 18 до 110 кв. метров.
В проект центра включена и терраса для мероприятий под открытым небом.
Есть ли бизнес во время карантина:
«Поддержка проектов осуществляется плоть до выхода на рынок. На самом сложном базовом этапе, когда предприниматель еще определяется, даем ему рабочее место и весь сервис — от сопровождения идеи до реального воплощения и производства. На каждом этапе подключается господдержка. В том числе — с финансированием и консультациями», — сказал вице-губернатор края Василий Швец.
«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»:
В центре создано рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и развивающих современные технологии. Резидентами станут инновационные стартапы и компании, которые реализуют высокотехнологичные проекты. В здании также разместятся отделения МФЦ и банка-партнера.
«Вы оказываете все услуги по консультированию, продвижению того, что они создают в этих помещениях. Очень важно помочь молодому изобретателю сделать первые шаги, найти свое место», — подчеркнул Кондратьев при посещении инжинирингового центра.
Подробнее об инновационном центре можно узнать в Инстаграме @iquarium_krd.