На въезде в Краснодар из-за ДТП образовалась огромная пробка

Краснодарский край

Распечатать

По словам очевидцев, на въезде в город образовался затор длинной не менее десяти километров

На въезде в город Краснодар образовалась огромная пробка. Причиной ее стало дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, легковой автомобиль оказался буквально зажат между двумя грузовыми, что полностью перекрыло движение в одном направлении. Затор образовался на Восточном обходе. Объехать его не представляется возможным из-за металлических ограждений по краям проезжей части.

Затор образовался также и на выезде из города по причине другого ДТП, произошедшего на встречной полосе. Машины стоят на въезд от пересечения Восточного обхода с улицей Уральской до поселка Лорис, а на выезд по Уральской от Тюляева до Восточного обхода. Также на въезд от развязки по улице Горячеключевской до улицы Уральской.

Ранее Юга.ру рассказывали о ситуации с ребенком, который провалился в колодец дренажной системы на Юбилейном микрорайоне города Краснодара. Полиция прокомментировала данный инцидент.

Аварии Дороги ДТП Пробки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Эксперт рассказал, когда будет разработана вакцина от коронавируса для детей
На въезде в Краснодар из-за ДТП образовалась огромная пробка
Полиция прокомментировала случай с провалившимся в колодец ребенком в Краснодаре
МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи
В Краснодарском крае зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли
Рамзан Кадыров потребовал подтверждения извинений от Владимира Зеленского

Лента новостей

Статьи

«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»

Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина

Статьи Партнерский

Бизнес на карантине

Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис

Статьи

Чем известен Петр Кацыв

30 фактов о бывшем вице-президенте РЖД

Реклама на портале