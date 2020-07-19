На Кубани открываются библиотеки, но без читальных залов

Краснодарский край

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Планируется открытие более тысячи библиотек региона

На Кубани открываются библиотеки в соответствие с постановлением губернатора.

На данный момент на Кубани имеется более тысячи библиотек. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, они откроются для обеспечения услуг абонемента по подбору и выдаче книг, а так же по выдаче информации справочно-библиографического характера, которую можно будет получить в социальных сетях или по телефону. Читальные залы пока работать не будут.

К работе приступят Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы, Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых и Краснодарская краевая специальная библиотека им. А.П. Чехова. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что на Кубани будут открыты 20 аквапарков и более пяти сотен бассейнов.

Библиотеки общество

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