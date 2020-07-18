На Кубани от коронавируса скончалась жительница Краснодара

За последние сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 70 человек, был зафиксирован один летальный случай. Всего за время пандемии на Кубани зарегистрировали 7 тыс. 115 случаев коронавируса. При этом 6 тыс. 78 пациентов были выписаны с выздоровлением, а 94 человека скончались.

Как позже рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, 94 умершим пациентом с коронавирусом стала 56-летняя жительница Краснодара .