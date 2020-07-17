Выезды из Краснодара встали в 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:30, в среднем загруженность краснодарских дорог составила 7 баллов, что на 1 больше обычного. Наиболее загруженными стали: улица Сормовская из центра (9 баллов), Уральская из центра (9 баллов), Суворова — Захарова из центра (9 баллов).

Также плотное движение было на Тургеневском шоссе в центр (7 баллов, что на 5 больше обычного), Ближнем Западном обходе к Калинина (7 баллов), и на Кубанской Набережной к Тургеневскому мосту (7 баллов). Крупнейшими пробками на сегодня стали: