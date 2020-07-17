На Кубани МЧС предупредило о сильных дождях и возможном подтоплении населенных пунктов

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде 17 и 18 июля в Краснодарском крае

Напомним, 12 июля в крае действовало экстренное предупреждение по сильной жаре, а 13 и 14 июля МЧС объявило о непогоде в Краснодарском крае. Жителей и гостей региона предупреждали о сильном дожде, грозе, граде, шквалистом ветере и возникновении смерчей.

Юга.ру накануне писали, какую погоду пообещали синоптики на выходных в Краснодарском крае. Так, на Черноморском побережье выходные начнутся с грозовых дождей, а в отдельных районах края возможен сильный дождь с градом.

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17 июля МЧС сообщило об экстренном предупреждении о непогоде в регионе. По данным северо-кавказского гидрометцентра, 17 и 18 июля в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о вероятности возникновения ЧС, возможном затоплении населенных пунктов и сельхозугодий, резком подъеме уровня рек и размыве берегов, прорыве дамб и плотин, подмыве опор мостов и ЛЭП. Также в крае ожидаются оползни.

Жителям и гостям региона рекомендовали оставаться дома, а в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы. Также нужно держаться подальше от высотных объектов и деревьев, парковать автомобили только в предназначенных для этого местах.

При необходимости покинуть жилье, следует взять с собой документы, ценные необходимые вещи, запас еды и воды, а также лекарства.