Жителей Сочи предупредили о сильных дождях

В Сочи синоптики прогнозируют на 17 июля очередной удар стихии

Начало июля на курорте выдалось дождливым. 8 июля в Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы, а 13 июля там прошел ливень и образовались смерчи.

«Утром и днем 17 июля на территории курорта снова ожидается гроза и дождь, местами сильный», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта предпринять все необходимые меры предосторожности, в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.