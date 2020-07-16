Жителей Сочи предупредили о сильных дождях
В Сочи синоптики прогнозируют на 17 июля очередной удар стихии
Начало июля на курорте выдалось дождливым. 8 июля в Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы, а 13 июля там прошел ливень и образовались смерчи.
«Утром и днем 17 июля на территории курорта снова ожидается гроза и дождь, местами сильный», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта предпринять все необходимые меры предосторожности, в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.
Специалисты Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей рассказали в ежемесячном прогнозе, что для прибрежной зоны Сочи месячная норма осадков — 122 мм.
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«В июле и августе, как правило, наблюдается наименьшее в году количество дней с дождями: шесть дней на побережье и девять — в предгорьях. Дожди носят кратковременный, но интенсивный характер, зачастую сопровождаются грозами и шквалами. Над морем могут формироваться смерчи», — добавили в спеццентре.
Как писали Юга.ру, с 16 по 18 июля в Краснодарском крае сохранится дождливая погода, на Черноморском побережье выходные начнутся с грозовых ливней.
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