Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн к задержавшим его прошлым летом полицейским

Адвокат Ивана Голунова 15 июля сообщил, что тот подал иск к полицейским, арестованным по уголовному делу о незаконном задержании журналиста

Напомним, сотрудники МВД задержали прошлым летом журналиста «Медузы» Ивана Голунов. Полицейские нашли в его рюкзаке и в квартире запрещенные вещества, самого Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист отрицал свою вину и заявлял, что наркотики ему подбросили.

В поддержку журналиста по всей стране прошли массовые акции и одиночные пикеты. Через несколько дней уголовное дело было закрыто, а задержавших Голунова полицейских отстранили от работы.

18 декабря против сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело, а в конце января СК РФ сообщил, что экс-сотрудники УВД ЗАО по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец незаконно приобрели, хранили, а потом подбросили наркотики журналисту.

Читайте также: Как разворачивается дело Голунова

30 января бывших полицейских арестовали. В начале июня Басманный суд Москвы продлил на все лето арест четыре полицейским, еще один сотрудник МВД, признавший свою вину, будет находиться под домашним арестом.

15 июля адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Интерфаксу», что признанный потерпевшим по делу о фальсификации полицейскими доказательств против него журналист подал гражданский иск на пять млн рублей о возмещении морального вреда.

Сумма иска, по одному млн рублей с каждого экс-полицейского, обусловлена рекомендациями защитника журналиста, сообщило издание.

Как уточнил RT, если иск будет удовлетворен, Голунов собирается отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов.